Migrations-Streit mit Belarus Maas erwartet weitere EU-Sanktionen

Bundesaußenminister Maas erwartet eine Verschärfung der Sanktionen gegen Belarus. Der SPD-Politiker sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, die Maßnahmen sollten Personen treffen, die an der Schleusung von Migranten in Richtung EU-Außengrenze beteiligt seien. Außerdem werde man über harte Wirtschaftssanktionen sprechen müssen.

15.11.2021