Bundesaußenminister Maas hat davor gewarnt, europäische und amerikanische Sicherheitsinteressen zu entkoppeln.

Ohne die USA wären gegenwärtig weder Deutschland noch die europäischen Staaten imstande, sich wirkungsvoll zu schützen, sagte der SPD-Politiker beim "Berliner Forum Außenpolitik" der Körber-Stifung. Maas distanzierte sich erneut von der Aussage des französischen Präsidenten Macron, der die NATO für hirntot erklärt und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert hatte. Notwendigkeiten sei vielmehr die Einsetzung einer Expertenkommission zur Reform der NATO, sagte Maas.



In Deutschland und den USA gibt es einer Studie zufolge weiterhin stark abweichende Ansichten zur Qualität der Beziehungen zwischen den beiden Nato-Partnerstaaten. In einer in Washington und Berlin veröffentlichten Umfrage des Pew-Forschungszentrums und der Körber-Stiftung bezeichneten drei Viertel der Amerikaner das Verhältnis als gut oder sehr gut. Diese Meinung vertraten nur 34 Prozent der befragten Deutschen.