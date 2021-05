Maas - G7 wollen gemeinsame Politik gegenüber China beraten

Die G7-Staaten wollen nach Angaben von Bundesaußenminister Maas eine gemeinsame China-Strategie absprechen.

Es gehe darum, autoritären Ländern gegenüberzutreten, sagte Maas am Rande der Beratungen der G7-Außenminister, die erstmals wieder nicht per Video, sondern in London vor Ort stattfinden. Es gebe eine schwierige Abwägung, weil China sowohl systemischer Rivale als auch wichtiger Handelspartner sei. Maas sprach davon, Freiheits- und Menschenrechte auch gegenüber China effektiver zu vertreten.



Damit stellt sich die Bundesregierung hinter das Drängen der USA und Großbritanniens nach einer härteren Linie gegenüber Peking.



G7-Mitglieder sind neben Großbritannien die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada. Bei dem insgesamt dreitägigen Treffen geht es außer um China auch um Russland, Syrien den Klimaschutz und die Corona-Pandemie.

