Zuvor hatten die EU-Außenminister weitere Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Verantwortliche und Organisationen können nun mit Beschränkungen belegt werden, wenn sie die Führung in Minsk dabei unterstützen, Migranten an die EU-Grenze zu bringen. Der Außenbeautragte Borrell erklärte, die neuen Maßnahmen sollten Fluggesellschaften, Reisebüros und andere Verantwortliche treffen, die sich am Schleusen der Menschen beteiligten.

Bundespolizei registriert 9.500 illegale Einreisen aus Belarus

Die Bundespolizei registrierte in diesem Jahr mehr als 9.500 illegale Einreisen mit Bezug zu Belarus registriert. Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam weiter mitteilte, steht dabei die deutsch-polnische Grenze im Brennpunkt. Die Beamtinnen und Beamten dort seien seit August einem hohen Migrationsdruck ausgesetzt. Eine Entspannung der Lage zeichne sich derzeit nicht ab. Die Bundespolizei verwies darauf, dass es sich bei der deutsch-polnischen Grenze um eine sogenannte Schengen-Binnengrenze handele, die grundsätzlich zu jeder Zeit und an jeder beliebigen Stelle überschritten werden könne. Sie führe deshalb im grenznahen Raum nur Fahndungsmaßnahmen unterhalb der Schwelle von Grenzkontrollen durch. Die Maßnahmen seien eng mit dem polnischen Grenzschutz abgestimmt.

Die Europäische Union plant eine Verschärfung der Sanktionen gegen Belarus. Sie wirft dem Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlinge und Migranten aus dem Nahen Osten gezielt an die Grenze zu bringen, um die EU unter Druck zu setzen.

