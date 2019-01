In seiner ersten Rede im UNO-Sicherheitsrat hat Außenminister Maas dafür geworben, den Klimawandel in der internationalen Sicherheitspolitik stärker zu berücksichtigen. Der Klimawandel werde "immer mehr zur Gefahr für Frieden und Sicherheit", so Maas. Der Minister musste sich aber auch Kritik anhören.

Wetterextreme lösten in vielen Teilen der Welt Katastrophen aus, sagte Maas in New York. So nähmen zum Beispiel in der Sahelzone Konflikte zu, weil Wasser und Land für den Ackerbau immer knapper würden. Dies sei ein perfekter Nährboden für Extremismus und Terrorismus, betonte Maas. Außerdem gebe es Inselstaaten, für die der steigende Meeresspiegel und immer verheerendere Hurrikans "schlicht existenzbedrohend" seien.



Das Thema Klimawandel und Sicherheit ist ein Schwerpunkt der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Russlands UNO-Botschafter Nebensja nannte den deutschen Vorstoß überflüssig und kontraproduktiv. Andere Gremien der Vereinten Nationen seien für dieses Thema besser geeignet.