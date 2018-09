Der türkische Außenminister Cavusoglu hat sich angesichts der Kriegsereignisse im syrischen Idlib für eine bessere Zusammenarbeit mit Deutschland beim Thema Flüchtlinge ausgesprochen.

Die bisherige Kooperation sei unzulänglich, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Außenminister Maas in Ankara. Maas sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach dem Treffen, er habe sich mit Cavusoglu intensiv über Idlib ausgetauscht. Die Risiken eines politischen und humanitären Desasters in einem selbst in diesem blutigen Konflikt ungekannten Ausmaß seien offenkundig.



In Idlib, wo sich tausende syrische Rebellen aufhalten, leben rund drei Millionen Menschen. Ankara befürchtet, dass im Falle des Angriffs syrischer Regierungstruppen Millionen in Richtung Türkei fliehen könnten, wo bereits mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge untergekommen sind.