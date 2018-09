Bundesaußenminister Maas hat das 150-jährige Bestehen der deutschen Schule in Istanbul gewürdigt.

Maas betonte auf der Jubiläumsfeier die Symbolkraft dieser Bildungseinrichtung für die Beziehungen beider Länder. Er sagte in Istanbul, wenn die deutsch-türkische Zusammenarbeit so gut gehe wie an der Schule, dann habe man schon vieles geschafft. Sein türkischer Kollege Cavusoglu erklärte, das Gymnasium sei eine sehr wertvolle Einrichtung für die deutsch-türkische Kultur.



Vor seinem Rückflug traf Maas mit türkischen Menschenrechtlern zusammen. Der SPD-Politiker hatte schon vor der Reise betont, dass die Menschenrechtslage ihm Sorge bereite und die deutsch-türkischen Beziehungen überschatte. Gestern hatte Maas politische Gespräche in Ankara geführt.