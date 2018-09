Außenminister Maas hat seinen Antrittsbesuch in der Türkei mit einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu begonnen.

Bei dem Gespräch ging es vor allem um die deutsch-türkischen Beziehungen. Maas hob die Bedeutung der Türkei als Partner für Deutschland hervor. Die Bundesregierung sei an konstruktiven Beziehungen mit der Türkei interessiert; es gebe jedoch einiges aufzuarbeiten. Er wolle etwa die Menschenrechtslage in dem Land ansprechen und sich für die sieben aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierten Deutschen einsetzen, sagte Maas. Am Abend wurde Maas vom türkischen Präsidenten Erdogan empfangen.



Trotz der jüngsten Freilassungen mehrerer Deutscher sind die Beziehungen zur Türkei nach wie vor angespannt. Hintergrund ist auch das Vorgehen der türkischen Behörden gegen Oppositionelle und Journalisten.