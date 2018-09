Bundesaußenminister Maas ist in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu zusammengekommen.

Bei den Gesprächen soll es vor allem um den Syrien-Konflikt gehen. In der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib droht eine neue Eskalation des Krieges. Im Vorfeld seiner Reise teilte Maas, SPD, mit, dass er sich bei Cavusoglu auch für die sieben aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierten Deutschen einsetzen will. Es sei kein Geheimnis, dass die Menschenrechtslage in der Türkei Sorgen bereite, sagte Maas. Außerdem soll es bei der Zusammenkunft im Parlamentsgebäude in Ankara auch um die bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland im Allgemeinen gehen. In gut drei Wochen reist Präsident Erdogan zum Staatsbesuch nach Deutschland.