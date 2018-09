Maas in der Türkei

Bundesaußenminister Maas hat sich bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei um eine Verbesserung der Beziehungen bemüht. Es sei kein Geheimnis, dass es im deutsch-türkischen Verhältnis in den letzten Jahren viele Irritationen gegeben habe, sagte Maas auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu in Ankara.

Man habe in aller Offenheit darüber gesprochen. Auch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger aus politischen Gründen sei offen thematisiert worden. Er und Cavusoglu hätten vereinbart, dazu weiter in Kontakt zu bleiben, sagte Maas. Auch Cavusoglu räumte ein, dass es zuletzt Höhen und Tiefen gegeben habe. Man sollte jetzt aber nicht in die Vergangenheit schauen, sondern die Beziehungen normalisieren und weiter ausbauen. Nach seinem Treffen mit Cavusoglu wurde Maas von Präsident Erdogan empfangen.



Ein wichtiges Thema bei den Gesprächen war die drohende Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenhochburg Idlib. Maas sagte dazu, Deutschland teile die Sorge der Türkei hinsichtlich der drohenden humanitären Katastrophe. Ankara befürchtet zudem, dass Millionen Syrer Richtung Türkei flüchten könnten. Die Türkei hat bereits drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen.