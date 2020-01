Der libysche General Haftar hat zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand in dem Bürgerkriegsland einzuhalten.

Außerdem sei er grundsätzlich bereit, an der Friedenskonferenz in Berlin am kommenden Sonntag teilzunehmen. Das gab das Auswärtige Amt nach einem Gespräch Haftars mit Bundesaußenminister Maas in Bengasi bekannt. Maas ist im Auftrag der EU-Außenminister nach Libyen gereist.



Haftar ist der Gegenspieler des international anerkannten Ministerpräsidenten Sarradsch im Bürgerkrieg, der auf der Konferenz ebenfalls erwartet wird. Heute kündigte auch der französische Präsident Macron seine Teilnahme an. Zu der Konferenz unter Ägide der UNO werden auch Vertreter der USA, Russlands, Großbritanniens, Chinas, der Türkei sowie der Europäischen Union erwartet.