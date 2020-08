Maas in Moskau

Bundesaußenminister Maas reist heute nach Russland.

In Moskau trifft er seinen russischen Amtskollegen Lawrow. In dem Gespräch soll es unter anderem um den Ukraine-Konflikt, die Lage in Libyen, die Zusammenarbeit im UNO-Sicherheitsrat und das Atomabkommen mit dem Iran gehen.



Anschließend reist Maas nach St. Petersburg weiter, um dort der Opfer der deutschen Blockade des damaligen Leningrad während des Zweiten Weltkriegs zu gedenken.



Die Wehrmacht hatte die Stadt vom September 1941 bis Anfang 1944 belagert. Während der Blockade starben Schätzungen zufolge mehr als eine Million Menschen, die meisten durch Hunger.