Maas in Teheran

Bundesaußenminister Maas hat sich im Namen der europäischen Unterzeichner zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran bekannt.

Maas sagte bei einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Sarif in Teheran, Deutschland, Großbritannien und Frankreich stünden zu dem Abkommen und wollten ihre darin festgeschriebenen Verpflichtungen erfüllen. Er verwies auf die Anfang des Jahres gegründete Zweckgesellschaft Instex, mit der westliche Unternehmen im Handel mit dem Iran US-Strafmaßnahmen umgehen können sollen. Sarif sagte, Teheran werde mit der EU kooperieren, um das Atomabkommen zu retten. Maas will heute auch mit dem iranischen Präsidenten Ruhani zusammenkommen.



Die USA hatten vor einem Jahr einseitig ihren Ausstieg aus dem Atomvertrag erklärt, an dem auch Russland und China beteiligt sind. Der Iran hat als Reaktion darauf seinerseits Teile des Abkommens ausgesetzt und droht mit weiteren Schritten.