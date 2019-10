Die Bundeswehr wird sich weiterhin am Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligen.

Das kündigte Bundesaußenminister Maas während seiner Afrika-Reise in Tunesien an. Der SPD-Politiker bezeichnete den von den USA bekannt gegebenen Tod des Milizen-Anführers al-Bagdadi als wichtigen Schritt. Von Deutschland werde nun zu Recht erwartet, das militärische Engagement fortzusetzen.



Die Bundeswehr stellt unter anderem Aufklärungs- und Tankflugzeuge für den internationalen Anti-IS-Einsatz zur Verfügung. Al-Bagdadi war gestern von den USA für tot erklärt worden. Bei einem Einsatz von US-Einheiten gegen ihn in Syrien habe er einen Sprengstoffgürtel an seinem Körper gezündet, teilte Washington mit.