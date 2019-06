Maas (SPD): "Klimaschutz muss zum neuen Imperativ der Außenpolitik werden"

Außenminister Maas hat vor wachsenden Gefahren durch Klimaveränderungen für die internationale Sicherheit gewarnt.

Der Klimawandel werde in vielen Teilen der Welt zur Gefahr für Frieden und Sicherheit, sagte Maas in seiner Rede zur Eröffnung der Berliner Klima- und Sicherheitskonferenz. So könne etwa Wassermangel zu Spannungen führen.

Deutschland wolle sich beim Klimaschutz stärker engagieren und setze dabei auf Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Es gehe darum, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und möglichst zu entschärfen.



In einem gemeinsam mit Experten verfassten Beitrag für "Zeit Online" schrieb der SPD-Politiker, die Stabilität ganzer Weltregionen sei gefährdet. Flucht und Migration könnten sich deutlich verstärken.



Auf der Konferenz im Auswärtigen Amt wird heute über die sicherheitsrelevanten Aspekte des Klimawandels diskutiert.