Das Urteil gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny ist international auf Kritik gestoßen. Bundesaußenminister Maas sprach von einem herben Schlag gegen Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit in Russland. Nawalny müsse unverzüglich freigelassen werden, schrieb Maas auf Twitter.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe das Verfahren gegen den Kreml-Kritiker bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Auch die USA, Großbritannien und Frankreich forderten die sofortige Freilassung Nawalnys. Der britische Außenminister Raab nannte das Urteil "pervers". Es zeige, dass Russland die grundlegendsten Verpflichtungen nicht einhalte, die von einem verantwortungsvollen Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft erwartet würden. Frankreich Staatschef Macron forderte die sofortige Freilassung des Kremlgegners. "Ein politischer Dissens ist niemals ein Verbrechen", twitterte Macron. "Wir rufen zu seiner unverzüglichen Freilassung auf."



Ein Gericht in Moskau hatte Nawalny wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen heute zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Dabei wird ihm seine Zeit im Hausarrest angerechnet, sodass der 44-Jährige insgesamt zwei Jahre und acht Monate in ein Straflager muss. Seine Anwälte kündigten umgehend an, in Berufung zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.