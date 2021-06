Bundesaußenminister Maas hat erneut die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei außenpolitischen Entscheidungen der EU gefordert.

Man dürfe sich nicht länger in Geiselhaft nehmen lassen von denjenigen, die die Außenpolitik durch ein Veto lähmten, sagte der SPD-Politiker bei einer Botschafterkonferenz in Berlin. Wer das tue, spiele über kurz oder lang mit dem Zusammenhalt Europas. Das Veto müsse weg, auch wenn das bedeute, dass Deutschland dann selbst überstimmt werden könnte, betonte Maas.



Das Einstimmigkeitsprinzip hat in der Vergangenheit immer wieder klare Positionierungen der EU bei außenpolitischen Themen verhindert. Zuletzt hatte Ungarn mit seinem Veto eine gemeinsame EU-Position zum eskalierenden Nahost-Konflikt blockiert.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.