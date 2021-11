Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD (Archivbild) (www.imago-images.de)

Moskau müsse für jede Form der Aggression einen hohen Preis zahlen, sagte der SPD-Politiker vor seiner Abreise zum Treffen der Nato-Außenminister in der lettischen Hauptstadt Riga. Die Unterstützung der Militärallianz für die Ukraine sei ungebrochen. Maas ergänzte, die militärischen Aktivitäten Russlands an der Grenze zur Ukraine gäben Anlass zu größter Sorge.

Nach Erkenntnissen der Nato hat Moskau in der Region große Truppenkontingente und moderne Waffen zusammengezogen. Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Kuleba befinden sich 115.000 russische Soldaten an der Grenze. Er warnte vor einem möglichen Einmarsch in sein Land.

Bei dem Treffen der Nato-Außenminister geht es um die Situation in der Ukraine. Ein weiteres Thema der zweitägigen Gespräche ist unter anderem die Flüchtlingskrise an der EU-Außengrenze mit Belarus.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.