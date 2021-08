Bundesaußenminister Maas hat den deutschen Staatsangehörigen und ehemaligen Ortskräften in Afghanistan zugesichert, ihre Ausreise innerhalb der nächsten Tagen zu ermöglichen. Der SPD-Politiker erklärte, die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul würden noch heute aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen werden.

Sie würden zunächst in ein Nachbarland gebracht und von dort mit zivilen Flugzeugen nach Deutschland geflogen. In Kabul sollen sich noch rund 100 Deutsche befinden, darunter Mitarbeiter der Botschaft. Die Evakuierung war zunächst für morgen angesetzt und wegen der verschärften Sicherheitslage vorgezogen worden. Das Mandat des Bundestags für den Einsatz soll nachträglich eingeholt werden. Grüne und FDP werfen Maas ein persönliches Versagen bei der Rettung afghanischer Ortskräfte vor. Der Grünen-Politiker Trittin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Auswärtige Amt habe eine Rettung und unbürokratische Aufnahme der Ortskräfte in Deutschland blockiert. Ähnlich äußerte sich der stellvertetende FDP-Fraktionschef Lambsdorff.



Die amerikanische Botschaft rief US-Bürger in Afghanistan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP dazu auf, an ihrem Aufenthaltsort zu bleiben, da der Flughafen in Kabul unter Beschuss stehe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das Bündnis werde dabei helfen, den Flughafen offen zu halten. Der afghanische Präsident Ghani verließ bereits das Land.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.