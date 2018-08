Die Gewaltausbrüche in Chemnitz beschäftigen zunehmend die Bundespolitik.

Außenminister Maas, SPD, rief in Berlin zur Verteidigung demokratischer Werte auf. Rechtsextremismus gefährde den Zusammenhalt der Gesellschaft. Man müsse alles tun, um Menschenwürde, Demokratie und Freiheit zu verteidigen. Justizministerin Barley warnte vor rechtsfreien Räumen. Die SPD-Politikerin sagte dem "Handelsblatt", es sei ein Grundprinzip des Rechtsstaates, dass Recht auch durchgesetzt werde. Sie forderte die sächsischen Behörden auf, Straftaten konsequent zu verfolgen. Der Generalsekretär der in Sachsen regierenden CDU, Dierks, hatte die sächsische Polizei im Deutschlandfunk in Schutz genommen. Es sei ihr gelungen, Recht und Ordnung durchzusetzen und Schlimmeres zu verhüten. Vorwürfe, die Landesregierung habe Rechtsextremismus verharmlost, wies Dierks zurück.



Der Grünen-Innenexperte von Notz kritisierte, dass sich Bundesinnenminister Seehofer bisher nicht zu den Vorfällen geäußert habe. Seehofer müsse sich fragen lassen, ob das Amt für ihn noch das richtige sei, sagte von Notz der Plattform T-Online.



Bei Demonstrationen in Chemnitz war es gestern erneut zu Ausschreitungen gekommen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungsverfahren gegen zehn Personen eingeleitet, weil diese den Hitlergruß gezeigt haben sollen.