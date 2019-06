Bundesaußenminister Maas hat vor einer Eskalation der Spannungen zwischen dem Iran und den USA gewarnt. In einer sehr angespannten Situation dürfe niemand Öl ins Feuer gießen, sagte der SPD-Politiker. Den Dialog in der Region sollte man nicht nur anmahnen, man müsse ihn auch führen.

Bei einer großen Eskalation am Persischen Golf wäre auch die Stabilität, die man im Irak mühsam erkämpft habe, wieder in Gefahr. Maas äußerte sich während einer Reise durch die Region bei einem unangekündigten Zwischenstopp im Irak.



Die USA waren vor einem Jahr einseitig aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. In diesem Mai kündigte Teheran an, seine Verpflichtungen aus dem Vertrag teilweise ruhen zu lassen.

Iran verurteilt neue US-Sanktionen

Der Iran verurteilte neue US-Sanktionen gegen die petrochemische Industrie. Sie seien ein Beleg für die Unglaubwürdigkeit amerikanischer Gesprächsangebote, sagte Außenamtssprecher Mussawi. Die Sanktionen zeigten, dass US-Präsident Trumps Vorschläge für Verhandlungen "absurd, leer und betrügerisch" seien.



Die USA hatten die Ausweitung der Sanktionen damit begründet, dass die petrochemische Industrie die Revolutionsgarden finanziell unterstützt. Die USA hatten die paramilitärische Organisation im April offiziell als Terrorgruppe eingestuft. Washington kritisiert nicht nur das iranische Raketenprogramm, sondern wirft Teheran auch vor, mit Stellvertreterkriegen seinen Einfluss im Nahen und Mittleren Osten ausweiten zu wollen.