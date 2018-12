Bundesaußenminister Maas sieht keinen Spielraum mehr für Änderungen bei der sogenannten Backstop-Regelung im Brexit-Vertrag. Niemand könne es verantworten, dass es zu einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland komme, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Zugleich zeigte sich Maas erleichtert, dass die britische Premierministerin May das Misstrauensvotum ihrer Fraktion gestern Abend überstanden hat. Damit sei ein totales Chaos abgewendet worden.

Der Backstop soll eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland garantieren. Die vereinbarte Regelung sei bereits ein Zugeständnis, eklärte Maas. Er sagte weiter, die Briten wollten jetzt eine zeitliche Befristung und die Möglichkeit zur einseitigen Kündigung. Das werde bei den EU-Mitgliedstaaten aber kaum auf Zustimmung stoßen. Auch Deutschland sei hier gegen Änderungen.



Nach dem überstandenen Misstrauensvotum könne May könne nun im Unterhaus dafür werben, doch noch eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag mit der EU zu erhalten. Es sei wichtig zu verhindern, dass es zum sogenannten harten Brexit komme, betonte der Außenminister. Die Entscheidung zum EU-Austritt müsse so umgesetzt werden, dass daraus so wenig Nachteile wie möglich entstünden.



May hatte angekündigt, sie werde sich heute beim EU-Gipfel in Brüssel für eine politische und rechtliche Zusicherung in der Nordirland-Frage einsetzen. Eigentliches Thema des Gipfels sind der mehrjährige EU-Finanzrahmen sowie die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise.