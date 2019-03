Angesichts des Machtkampfs in Venezuela erwägt die Europäische Union, den Druck auf die Regierung in Caracas zu erhöhen.

Bundesaußenminister Maas sagte im ZDF, beim letzten Treffen mit seinen EU-Kollegen sei darüber gesprochen worden, dass der Zeitpunkt kommen könnte, weitere Sanktionen gegen das Maduro-Regime zu verhängen. Details nannte er nicht. Maas bedauerte, dass nicht alle EU-Staaten den selbst ernannten Interimspräsidenten Venezuelas, Guaidó, anerkannt hätten.



Gestern war der deutsche Botschafter in Venezuela zur unerwünschten Person erklärt worden. Ihm wird vorgeworfen, sich durch seine Unterstützung für Guaidó in innere Angelegenheiten des Staates eingemischt zu haben.



Das Auswärtige Amt verschärfte die Sicherheitshinweise für das südamerikanische Land. Von Reisen dorthin wird abgeraten und deutschen Staatsangehörigen in Venezuela wird empfohlen, über eine Ausreise nachzudenken.