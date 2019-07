Nach der Festsetzung eines britischen Tankers durch den Iran hat Bundesaußenminister Maas vor einer Eskalation des Konflikts gewarnt.

Es gehe darum, Krieg zu verhindern, sagte Maas der "Bild am Sonntag". Bei einer möglicherweise unkontrollierbaren militärischen Eskalation gäbe es keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Die britische Regierung verurteilte die Festsetzung des Handelsschiffes als feindseligen Akt und illegalen Eingriff in das Völkerrecht. Einem Medienbericht zufolge werden neue Sanktionen gegen den Iran erwogen. Der Iran seinerseits warnte Großbritannien vor einer Verschärfung der Lage. Der Oman rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf.



Das iranische Militär hatte am Freitag den unter britischer Flagge fahrenden Tanker "Stena Impero" festgesetzt. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, das Schiff sei in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen und habe dessen Notruf ignoriert.