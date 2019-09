30 Jahre nach den Ereignissen in der Prager Botschaft hat Bundesaußenminister Maas die damalige Rede seines Amtsvorgängers Genscher gewürdigt. Sie sei einer der "magischsten Momente der deutschen Wiedervereinigung".

Maas sagte bei einem Besuch in der tschechischen Hauptstadt, wenn es einen Schrei nach Freiheit gebe, habe man ihn vor 30 Jahren dort gehört. Damals hatten tausende geflüchtete DDR-Bürger auf dem Gelände der deutschen Botschaft in Prag Zuflucht gefunden. Am 30. September 1989 überbrachte Genscher mehr als 4000 DDR-Flüchtlingen vom Balkon der deutschen Botschaft aus ihre Ausreiseerlaubnis. Seine Worte gingen damals im Jubel der Menschen unter.



Maas sagte in Prag: "Heute sind wir, Tschechen und Deutsche, auf das engste verbunden: durch unsere gemeinsamen Werte, unsere EU-Mitgliedschaft. Damals, 1989, hätten das wohl auch die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten."



Maas traf am Abend 70 der damaligen Flüchtlinge. Dabei betonte er die Verantwortung von Deutschen und Tschechen, einen Beitrag für den Zusammenhalt Europas zu leisten.