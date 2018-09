Bei der gefundenen Beraterlösung für den scheidenden Verfassungsschutz-Chef Maaßen steht innerhalbt der Großen Koalition der gegenseitige Vorwurf der Lüge im Raum.

CSU-Chef Seehofer teilte mit, die Einigung, Maaßen als Sonderberater im Bundesinnenministerium einzusetzen, habe schon in der ersten Gesprächsrunde auf dem Tisch gelegen. Man habe immer drei Optionen unterbreitet: Leiter einer anderen Behörde, Sonderberater oder Staatssekretär. Wörtlich sagte er: "So wie der Vorschlag jetzt vorgelegt und beschlossen worden ist, ist er schon mal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden."



Die SPD-Vorsitzende Nahles wies die Darstellung als falsch zurück. Es sei komplett falsch, dass Seehofer die jetzt gefundene Lösung schon beim Treffen am Dienstag angeboten habe, erklärte sie nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Alternativ zu Maaßens Beförderung zum Staatssekretär habe es nur einen anderen Vorschlag gegeben - und zwar, dass Maaßen und BKA-Chef Münch die Ämter tauschten. Das habe sie abgelehnt. SPD-Generalsekretär Klingbeil fügte hinzu, es scheine, dass Herr Seehofer Erinnerungslücken habe, was das Gespräch am Dienstag anbelange, und das sei heute auch noch einmal deutlich geworden.



Die SPD hatte Seehofer nach Interview-Äußerungen von Maaßen zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz aufgefordert, ihm die Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu entziehen. In einer ersten Verhandlungsrunde einigten sich Nahles, Seehofer und Merkel darauf, Maaßen zum Innenstaatssekretär zu machen, was für ihn eine Beförderung gewesen wäre. Dies stieß vor allem in der SPD auf Kritik.



Man verabredete sich auf Drängen von Nahles schließlich zu Nachverhandlungen, an deren Ende beschlossen wurde, dass Maaßen Sonderberater werden soll.