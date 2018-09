Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Dreyer hat sich für eine Entlassung von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen ausgesprochen. Auch SPD-Chefin Nahles verstärkte ihre Kritik an Maaßen und an Innenminister Seehofer.

Mit seinen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz stelle Maaßen die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und den vielen Augenzeugen infrage, sagte Dreyer der "Bild am Sonntag". Damit zerstöre er Vertrauen in unseren Staat. Sie glaube daher nicht, dass er noch der richtige Mann an dieser Stelle sei.



Auch SPD-Chefin Nahles meldete Zweifel an der Eignung Maaßens für sein Amt an. Die Äußerungen von Maaßen und von Bundesinnenminister Seehofer ließen daran zweifeln, ob die beiden geeignet seien, Verfassung und Demokratie zu schützen. Die Mutter aller Lösungen sei der Zusammenhalt im Land, betonte die SPD-Chefin. Daran solle Seehofer arbeiten.



Seehofer hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz die Migration als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland bezeichnet. Maaßen hatte die Echtheit eines Videos in Frage gestellt, auf dem ein Übergriff auf einen Ausländer zu sehen ist.