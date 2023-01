Nach Aufforderung zum Parteiaustritt

Der CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Martin Schutt)

Viele einfache Mitglieder sowie seine Parteifreunde in Südthüringen stünden hinter ihm. Vorwürfe, er würde völkisches Gedankengut verbreiten, wies Maaßen [Audio] als ehrabschneidend und "pure Behauptungen" zurück.

Bereits gestern hatte er gegenüber der "Welt" einem Parteiausschluss keine Erfolgschancen eingeräumt. Der Vorstoß sei unklug von der Parteispitze, denn die Voraussetzungen für so ein Verfahren lägen nicht vor, führte der 60-jährige Jurist aus. Maaßen verteidigte seinen umstrittenen Äußerungen: "Was ich gesagt habe, ist nicht rassistisch, sondern das, was viele Menschen im Land denken. Ich habe unter anderem für eine Steuerung und Begrenzung der Migration plädiert und lehne ideologische Positionen ab, die sinngemäß durch eine Massenmigration ein Aussterben der "Weißbrote", also von Menschen mit weißer Hautfarbe, fordern." Wenn die CDU seine Kritik nicht mittrage, dann sei sie eine linke Partei.

"Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologe"

Das CDU-Präsidium hatte Maaßen zuvor einstimmig zum Austritt aus der Partei aufgefordert und dazu eine Frist bis Sonntagmittag gesetzt. Andernfalls soll ein Ausschlussverfahren eingeleitet werden. Maaßen verstoße laufend gegen Grundsätze und Ordnung der Partei, heißt es in einem Text, den das Gremium einstimmig verabschiedete. Immer wieder gebrauche er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, erklärte das Präsidium weiter.

Am Wochenende war der Ex-Verfassungsschutzchef zum Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion gewählt geworden. Diese versteht sich als Gruppierung konservativer Christdemokraten und hat nach eigenen Angaben etwa 4.000 Mitglieder. Sie ist ein eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen von CDU und CSU.

Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zum Verein "Werteunion" gefordert

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien sprach sich dafür aus, eine Mitgliedschaft in der Werteunion mit einer Mitgliedschaft in der CDU für unvereinbar zu erklären. Die Werteunion maße sich an, den Diskurs in der Partei deutlich nach rechts verschieben zu wollen, in Richtung AfD, sagte Prien der Süddeutschen Zeitung. Die Wahl Maaßens zu ihrem Vorsitzenden sei nach einer Vielzahl von Entgleisungen der letzte Beleg dafür, dass eine Mitgliedschaft nicht zu christdemokratischen Werten passe, betonte Prien. Ähnlich äußerte sich ihr Parteikollege Kiesewetter auf Twitter. Mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss würde sich auch das "Problem" Maaßen erledigen.

Maaßen hatte in einem Tweet behauptet, Stoßrichtung der "treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum" sei ein "eliminatorischer Rassismus gegen Weiße". In einem Interview sprach er zudem von einer "rot-grünen Rassenlehre". Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Wagner, warf ihm daraufhin "klassische rechtsextreme Schuldumkehr" und eine Verharmlosung des Holocausts vor.

