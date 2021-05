Da haben sich zwei gefunden: Ein Kreisverband, dem der aussichtsreiche Wahlkreiskandidat für den Bundestag abhandengekommen ist, weil er krumme Geschäfte mit Masken und aserbaidschanischen Despoten gemacht hat. Und ein von Sendungsbewusstsein getriebener Ex-Verfassungsschutz-Chef, der eine geeignete Bühne für seine politischen Ambitionen sucht.

(dpa / picture alliance / Michael Reichel)Drei Kreisverbände für Maaßen-Kandidatur

Der Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann muss wegen der Maskenaffäre Bundestag und Partei. Drei Kreisverbände wollen nun Hans-Georg Maaßen als ihren Kandidaten für die Bundestagswahl nominieren.

So gesehen passen der Wahlkreis 196 im Süden Thüringens und Hans-Georg Maaßen zusammen. Die Interessen sind nicht identisch; aber es gibt große Überschneidungen. Sicher ist man sich einig, dass aus konservativer Sicht der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet nur die dritte Wahl ist, weil es mit Friedrich Merz oder Markus Söder nicht geklappt hat.

Alte Herren (fast) unter sich

Einig sind Maaßen und seine Fans in Thüringen sich auch, dass die von Angela Merkel geprägte CDU nicht mehr die ihre ist. Als Fixsterne werden hier Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß aufgerufen. Zuwanderung, Klimaschutz, und das, was man mit raunendem Ton an Gefahren in der Großstadt verortet oder auch nur vermutet, möchte man sich vom Leibe halten. Zur 80er-Jahre-Biederkeit passt bestens, dass die wenigen anwesenden Frauen auf der Nominierungsversammlung vor allem dazu dienen, die Formulare bereitzuhalten, dem Redner Getränke zu reichen und das Rednerpult zu desinfizieren. Alte Herren (fast) unter sich, die oft gar nicht so alt sind, wie es ihr Habitus vermuten lässt.

Mit Hans-Georg Maaßen haben die Südthüringer einen nominiert, der sie nicht nur repräsentiert, sondern auch gute Chancen hat, den Wahlkreis für sich zu gewinnen – gegen starke Konkurrenz von der SPD – und der vielleicht sogar Wähler von der AfD zurückholen kann. Lokal betrachtet ergibt die Nominierung also durchaus Sinn.

Landes-CDU beißt die Zähne zusammen

Eine andere Frage ist, welche Wirkung die Südthüringer Christdemokraten damit auf Landes- und gar Bundesebene erzielen. In der Landeshauptstadt bewies die noch nicht so alte CDU-Führungsspitze eindrücklich, dass ihre Macht nicht weit über Erfurt hinaus, aber schon gar nicht mehr über den Rennsteigkamm reicht: Gespräche, in denen die Parteifreunde davon abgehalten werden sollten, Maaßen aufzustellen, verhallten ergebnislos. Nun beißt man die Zähne zusammen und versucht, Maaßen auf Bundesparteichef Armin Laschet einzuschwören.

Der Erosionsprozeß, der in der Thüringer CDU einsetzte, als man im vergangenen Jahr den Liberalen Thomas Kemmerich gemeinsam mit der AfD zum Ministerpräsidenten wählte, ist noch nicht beendet. Die Umfragewerte sind desaströs. Hans-Georg Maaßen hatte damals seiner Partei ausdrücklich dazu gratuliert, Rot-Rot-Grün abgewählt zu haben, und wenn es um den Preis war, auch auf die Stimme des Rechtsradikalen Björn Höcke zu setzen.

Keine überzeugende Distanzierung von der AfD

Und auch heute fällt es Maaßen schwer, die im Berliner Adenauerhaus so flehentlich geäußerte Forderung, sich von der AfD zu distanzieren, glaubhaft zu erfüllen. Selbst auf Nachfrage verweist er nur auf die "Beschlusslage der CDU" und darauf, dass sich die AfD radikalisiert habe – erkennbar für ihn erst nach dem jüngsten Parteitag der AfD. Bestimmte Positionen der AfD würden von ihm, so Maaßen wörtlich, "so nicht mitgetragen".

Eine überzeugende Distanzierung sieht anders aus. Das weiß auch Armin Laschet. Aber zu deutlich ist auch ihm noch in Erinnerung, wie seine Vorgängerin Annegret Kamp-Karrenbauer eben gerade an der Thüringer CDU gescheitert ist, als sie diese zur Raison bringen wollte. So muss die CDU-Fraktion im Bundestag damit rechnen, bald einen ehemaligen Verfassungsschutz-Chef in ihren Reihen zu haben, um den die AfD sie beneidet und der nicht vorhat, still auf einer der hinteren Bänke Platz zu nehmen.

(picture alliance/ dpa/ Patrick Pleul)Die Sympathie der Werteunion für die Stimmen der AfD

Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion ist dagegen, einen möglichen CDU-Ministerpräsidenten von den Stimmen der AfD abhängig zu machen. Wer diesen wähle, könne der Partei "schnurz" sein, sagt dagegen Hans-Georg Maaßen.

Lokale Süppchen genießen

Maaßen ist hierbei weniger selbst das Problem als vielmehr die Bruchstelle, die er mit seiner Person so deutlich aufzeigt. Eine Bruchstelle, die die CDU zerreißen kann, sei es bei der Frage nach zukünftigen Koalitionen, sei es bei der Frage, wie man mit Linken und der AfD umgeht. Diese Frage wird sich nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Thüringen bald wieder aufdrängen. Sehr wahrscheinlich sogar als Dilemma, entweder zusammenarbeiten zu müssen oder gar keine Regierung zu finden.

In Südthüringen sieht man das nicht mit Sorge. Den Gegenwind aus Erfurt und Berlin nimmt man gern in Kauf, er lässt, so sagt man in Suhl mit schelmischem Unterton, die Konturen nur schärfer erscheinen. Schließlich kamen im vergangenen Jahr gerade von hier die Stimmen, die eine Zusammenarbeit mit der AfD forderten, um Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu verhindern. Die CDU-Basis hat erkannt und vielleicht sogar von Pegida und AfD gelernt, dass man auch lokal Süppchen kochen und genießen kann, die in Berlin niemandem schmecken wollen. Die Thüringer Christdemokraten werden nicht die Letzten sein, die das zerlegen, was sich "Union" nennt und sich noch dafür hält.

