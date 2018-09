Die Opposition sieht den Kompromiss der Großen Koalition zur Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Maaßen kritisch.

Linken-Chef Riexinger sprach von einem Postengeschacher. Der FDP-Vorsitzende Lindner meinte, mit der Schaffung des Postens eines Frühstücksdirektors gehe es Schwarz-Rot nur noch um Gesichtswahrung und Beschwichtigung. Grünen-Fraktionschefin Eckardt betonte, Maaßen habe das Parlament belogen, coache die AfD und verbreite rechte Verschwörungstheorien.



Der CDU-Politiker Linnemann dagegen bezeichnete den gestern erzielten Kompromiss als richtig. Er habe volles Verständnis dafür, dass Innenminister Seehofer der Ansicht sei, er könne nicht auf Maaßen und seine Expertise verzichten, sagte Linnemann im Deutschlandfunk. Es sei absurd, Maaßen in die rechte Ecke zu stellen. Der CSU-Vorsitzende Seehofer hatte nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und SPD-Chefin Nahles in Berlin mitgeteilt, dass Maaßen als Sonderberater für internationale Fragen ins Bundesinnenministerium wechselt. Dort soll er im Rang eines Abteilungsleiters nicht mehr verdienen als bisher. - Die ursprünglich geplante Beförderung Maaßens zum Staatsekretär mit höheren Bezügen hatte deutliche Kritik ausgelöst, unter anderem in der SPD. Nahles hatte deshalb Neuverhandlungen über die Personalie verlangt.