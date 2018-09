CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat Bundeskanzlerin Merkel für ihre Einsicht im Streit um Verfassungsschutz-Präsident Maaßen gelobt.

Kramp-Karrenbauer sagte im ARD-Fernsehen, Merkel habe in aller Deutlichkeit gesagt, dass die erste Entscheidung ein Fehler gewesen sei. Das sei auch ein Zeichen von Stärke. Insgesamt habe die Kanzlerin sehr aktiv dazu beigetragen, dass es jetzt eine vernünftige Regelung gebe. - Merkel selbst hatte gestern eingeräumt, sie habe bei der ursprünglichen Entscheidung, Maaßen zum Staatssekretär zu machen, zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewege, wenn sie von einer Beförderung hörten. - Maaßen soll jetzt Sonderbeauftragter im Innenministerium werden.