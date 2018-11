Der bisherige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, ist neuer Chef der Behörde.

Innenminister Seehofer stellte den 58-Jährigen in Berlin vor, nachdem das Bundeskabinett der Personalie zugestimmt hatte. Vorgänger Maaßen war vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Haldenwang ist seit 2009 Mitarbeiter im Verfassungsschutz-Amt. Davor hat er seit 1991 unter anderem in verschiedenen Bereichen des Bundesinnenministeriums gearbeitet.