Medienberichte

Wie WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und die Schweizer Tamedia berichten, will die Stiftung mit dem Namen "Atlantis" gegen - Zitat - "Totalitarismus und zeitgenössischen Sozialismus" vorgehen. Ziel der von Maaßen gegründeten und geführten Stiftung sei, weiteres Geld einzuwerben. Maaßen gab an, die Stiftung unterstütze keine Parteien, er selbst arbeite ehrenamtlich. Am frühen Nachmittag hatten die CDU-Spitzengremien bekannt gegeben, gegen Maaßen ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Dem 60-Jährigen seien mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entzogen worden. Über einen Ausschluss entscheidet nun das Kreisparteigericht in Erfurt. Das CDU-Präsidium wirft Maaßen vor, gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei zu verstoßen.

So gebrauche er immer wieder Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Maaßen selbst wies den Vorwurf parteischädigenden Verhaltens zurück.

