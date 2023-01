Hans-Georg Maaßen (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Generalsekretär Czaja hat nach Angaben einer Sprecherin die Prüfung von Parteiordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschluss in Auftrag gegeben. Die Bundespartei stehe dazu in engem Austausch mit dem zuständigen thüringischen Landesverband. Auf Twitter forderte Czaja Maaßen auf, die Partei zu verlassen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien sagte, wenn er bis zur nächsten Vorstandssitzung am 13. Februar noch Mitglied der CDU sei, werde sie einen Antrag auf Parteiausschluss stellen. Der Vorsitzende Merz bezeichnete die jüngsten Äußerungen Maaßens als inakzeptabel.

Der frühere Verfassungsschutzpräsident hatte zuletzt unter anderem von einem angeblichen Rassismus gegen Weiße gesprochen, der von Politik und Medien betrieben werde.

