Sie gilt als die größte Verfassungsänderung der russischen Geschichte: Das russische Parlament stimmt heute über die von Präsident Putin angeregten Vorschläge ab. Es geht um Macht, Religion, Geschichtsschreibung und Soziales. Im April soll die Bevölkerung final über die Änderungen entscheiden.

Ablauf

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Verfassungsänderungen Mitte Januar in seiner Rede zur Lage der Nation vorgeschlagen. Zuletzt hatte sich eine Arbeitsgruppe mit den geplanten Neuregelungen befasst. Das russische Parlament befasst sich heute und morgen in zweiter und entscheidender Lesung mit der Verfassungsreform. Dazu liegen den Parlamentariern der Staatsduma in Moskau rund 200 Änderungsvorschläge vor. Die Zustimmung der Duma gilt als sicher. Für den 22. April ist dann eine Volksabstimmung über die Reform vorgesehen.

Machterhalt

Putin ist in Russland seit 1999 entweder als Präsident oder als Ministerpräsident an der Macht. 2024 endet seine Amtszeit, dann darf er nicht noch einmal als Präsident antreten. Kritiker befürchten, dass Putin die Verfassung ändern möchte, um sich auch darüber hinaus Einfluss sichern zu können. Dazu sollen die Kompetenzen verschiedener Staatsämter neu ausgerichtet werden.



Am wichtigsten dürften die Änderungen bezüglich des Präsidentenamts sein: Künftig soll es maximal zwei Amtszeiten à sechs Jahre geben. Zudem bekommt das Amt laut unseres Russland-Korrespondenten Thielko Grieß mehr Macht, zum Beispiel bei der Bestellung der Richter am Verfassungsgericht und am Obersten Gericht. Der Präsident bekommt mehr Möglichkeiten, das Parlament zu überstimmen. Auch die Immunität des Präsidenten soll in der Verfassung festgeschrieben werden. Er oder sie soll zudem künftig Richter, Ministerpräsidenten und Minister entlassen können.



Neben vielen anderen Beobachtern geht auch unser Russland-Korrespondenten davon aus, dass Putin das Ziel verfolgt, für sich eine machtvolle Position über seine jetzige Amtszeit hinaus zu erhalten. Zum Beispiel könnte die Zählweise der Amtszeiten durch die neue Verfassung wieder auf null gesetzt werden und Putin könnte erneut Präsident werden, erklärt Grieß. Dann wären nach 2024 weitere zwölf Jahre für Putin möglich und der heute 67-Jährige wäre bis 2036 im Amt. Heute hat sich eine Abgeordnete der Regierungspartei Einiges Russland für eine Verfassungsänderung eingesetzt, die Putin eine weitere Amtszeit ermöglichen würde. Präsident Putin begrüßte den Vorschlag in einer Rede vor dem Parlament.



Davon abgesehen würde die Verfassungsänderung Putin als ehemaligem Präsidenten einen lebenslangen Sitz im Föderationsrat und damit Immunität garantieren.

Religion

Erstmals soll Gott in der Verfassung Russlands erwähnt werden. Das orthodoxe Moskauer Patriarchat begrüßte Putins Vorschlag. Wie unser Korrespondent berichtet, ist die Formulierung so allgemein gehalten, dass sich auch andere Religionen damit identifizieren können. Neben der orthodoxen Kirche hatten sich dann auch Spitzenvertreter des Islam, des Judentums, der katholischen Kirche und anderer Konfessionen für die Nennung von Gott in der Verfassung ausgesprochen. Trotz der Erwähnung sei klar, dass der Staat auf keinen Fall seinen weltlichen Charakter verlieren werde, sagte ein Kremlsprecher nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Aktuell legt Artikel 14 der russischen Verfassung fest, dass das Land ein "weltlicher Staat" ist. Weiter heißt es dort: "Die religiösen Vereinigungen sind vom Staat getrennt und vor dem Gesetz gleich."

Soziales

Mit der Verfassungsänderung sollen auch einige soziale Standards festgeschrieben werden. So ist etwa vorgesehen, die Erhöhung der Rente in die Verfassung aufzunehmen, ebenso wie den Mindestlohn.

Territorium

Thema ist auch das Territorium Russlands. Mit der Verfassungsänderung soll es künftig ein gesetzlicher Verstoß sein, russisches Territorium aufzugeben. Damit dürfte auch die Kritik an der Annexion der ukrainischen Krim gemeint sein. Sie wird von vielen Staaten und Organisationen als Bruch des internationalen Rechts gewertet.

Ehe und Geschichte

Dem Entwurf zufolge soll auch der "Schutz der historischen Wahrheit" ins Grundgesetz aufgenommen werden. Moskau wirft vor allem Polen und den baltischen Staaten vor, die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg verzerrt darzustellen.



Zudem soll die Ehe als Vereinigung zwischen Mann und Frau in der Verfassung festgeschrieben werden - damit werden gleichgeschlechtliche Verbindungen ausgeschlossen. Bisher definiert lediglich ein Gesetz die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau.