Bei den Kämpfen im Sudan sind viele Menschen getötet worden. (AFP / -)

Nach Angaben von Ärzten wurden seit gestern mehr als 50 Zivilisten getötet und mehrere hundert verletzt. Über die Opferzahlen bei den Konfliktparteien gibt es noch keine belastbaren Informationen. Bei den Gefechten in der Hauptstadt Khartum und anderen Regionen des afrikanischen Landes kommen Kampfflugzeuge und Artillerie zum Einsatz. In Darfur wurden drei Mitarbeiter des Welternährungsprogrammes getötet, das daraufhin seine Arbeit im Sudan einstellte. Inzwischen sagten die Konfliktparteien zu, jeden Tag für drei Stunden humanitäre Korridore zu öffnen.

Zahlreiche Länder reagierten mit Sorge auf die Eskalation der Lage und forderten die Aufnahme von Verhandlungen. Ägypten und Südsudan boten ihre Vermittlung an. Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union kündigte an, in den Sudan zu reisen. Der UNO-Sicherheitsrat kommt morgen zusammen.

