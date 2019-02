Der russische Außenminister Lawrow hat die USA in Bezug auf Venezuela zur Zurückhaltung aufgefordert. Lawrow habe US-Außenminister Pompeo in einem Telefonat vor jeglicher Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas gewarnt, teilte das Außenministerium in Moskau mit.

Russland ist einer der wichtigsten Verbündeten des venezolanischen Präsidenten Maduro. Die Vereinigten Staaten und andere Länder haben sich auf die Seite des selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido gestellt. Die US-Regierung hatte erklärt, sie halte sich alle Optionen offen.



Guaido machte inzwischen deutlich, dass er dafür sorgen will, dass Hilfslieferungen Venezuela erreichen. Er erklärte, er werde Karawanen von Anhängern mobilisieren, die Nahrungsmittel und Medikamente aus Kolumbien über die Grenze holen sollten. Maduro lehnt Hilfe aus dem Ausland ab und verhindert diese mit Hilfe des Militärs.



Venezuelas Außenminister Arreaza bestritt, dass sich sein Land in einer humanitären Krise befindet. Es gebe einzig eine Wirtschaft, die einer Blockade unterliege, sagte Arreaza in New York. Dort war er von UNO-Generalsekretär Guterres empfangen worden, der sich als Vermittler anbot.