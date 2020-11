Der designierte US-Präsident Biden will seine Vorbereitungen zur Amtsübernahme ungeachtet der Widerstände von Präsident Trump fortsetzen.

In einer Pressekonferenz in Wilmington im Bundesstaat Delaware sagte Biden, nichts werde den Fortschritt seiner Arbeit stoppen. Dass Trump sich weigere, eine Wahlniederlage einzugestehen, sei - so wörtlich - "eine Peinlichkeit". Zuvor hatte die "Washington Post" berichtet, Trump habe hochrangige Regierungsmitarbeiter angewiesen, nicht mit dem Übergangsteam Bidens zusammenzuarbeiten.



Die designierte Vizepräsidentin Harris kündigte an, weitere Initiativen der bisherigen Regierung in der Gesundheitspolitik zu verhindern. Das juristische Vorgehen gegen die von Ex-Präsident Obama eingeführten Reformen bezeichnete sie als "eklatanten Versuch, den Willen des Volkes umzukehren". Der Oberste Gerichtshof der USA verhandelte heute über das sogenannte "Obamacare"-Gesetz. Bleiben zwei der konservativen Richter bei ihrer bisherigen Haltung, würde eine Mehrheit für den Erhalt von "Obamacare" zusammenkommen. Ein Urteil wird im kommenden Jahr erwartet.

