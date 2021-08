Angesichts der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan bemüht sich die Bundesregierung, deutsche Staatsbürger in Sicherheit zu bringen. Ein erstes Transportflugzeug der Bundeswehr ist zu diesem Zweck nach Kabul aufgebrochen. Am Flughafen der afghanischen Haupstadt spielen sich chaotische Szenen ab.

US-Soldaten feuerten Medienberichten zufolge Schüsse in die Luft, um fliehende Menschen davon abzuhalten, den Flughafen und Passagiermaschinen zu stürmen. Die Amerikaner halten das Gelände nach eigenen Angaben unter Kontrolle, um Evakuierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Zahlreiche verzweifelte Menschen versuchen in Panik, das Land zu verlassen. Sie befürchten Repressalien und Massaker durch die islamistischen Taliban, die gestern den Präsidentenpalast in Kabul eingenommen hatten. Führende Repräsentanten der Islamisten riefen den Sieg über die bisherige Regierung aus, der Krieg sei nun vorbei.

Erste deutsche Staatsbürger mit US-Maschine in Doha gelandet

Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul waren bereits in der vergangenen Nacht aus Afghanistan ausgeflogen werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gelangten 40 Mitarbeiter an Bord eines US-Flugzeugs nach Doha im Golfemirat Katar. Die Bundeswehr soll nun mit Maschinen des Typs A400M weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte ins Ausland bringen.



In der usbekischen Hauptstadt Taschkent soll außerdem eine Drehscheibe, ein sogenannter Hub, eingerichtet werden, um die Rettung aus Afghanistan zu organisieren. Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr, der für alle Beteiligten ein Risiko darstellt.



Die Einrichtungen der deutschen Botschaft in Kabul sind bereits seit gestern geschlossen. In Afghanistan sollen sich zuletzt noch etwa einhundert Deutsche befunden haben - trotz einer seit längerem geltenden Empfehlung des Auswärtigen Amtes, das Land zu verlassen.

UNO-Sicherheitsrat berät am Nachmittag

UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an die Islamisten, die Rechte und Freiheiten aller Menschen im Land zu respektieren. Deren Kämpfer müssten ebenso wie alle anderen Kräfte äußerste Zurückhaltung üben, um keine Menschenleben zu gefährden. Guterres betonte, er sei besonders besorgt über die Zukunft von Frauen und Mädchen.



Am Nachmittag tritt der UNO-Sicherheitsrat zusammen, um über die Lage zu beraten. Die Sitzung war von Estland und Norwegen beantragt worden.

Ghani offenbar in Usbekistan

Der außer Landes geflohene Präsident Ghani hält sich nach Informationen des Fernsehsenders Al-Dschasira in Usbekistan auf. Mitglieder seiner Regierung verurteilten dessen Flucht. Er selbst erklärte, er habe Blutvergießen verhindern wollen.

"Islamisches Emirat Afghanistan"

Die Taliban beherrschten Afghanistan bereits von 1996 bis 2001. Gefürchtet war vor allem ihre radikale Auslegung der Scharia mit drakonischen Strafen zur Durchsetzung ihrer Vorstellung eines "Gottesstaats". Frauen und Mädchen wurden systematisch unterdrückt, Künstler und Medien zensiert, Menschenrechtsverletzungen waren an der Tagesordnung. Auch jetzt wollen die Aufständischen wieder ein "Islamisches Emirat Afghanistan" errichten.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.