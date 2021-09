Noch vor der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben sich etwa 2.000 Ortskräfte und ihre Familien nach Angaben von Außenminister Maas retten können.

Dies teilte der SPD-Politiker bei einem Besuch des Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg/Havel mit. Innerhalb weniger Wochen seien Ortskräften, die bis zum Abzug der Bundeswehr ihre Anträge gestellt hätten, mehr als 2.400 Visa ausgestellt worden. Maas sprach von einer wichtigen Leistung. Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte des vergangenen Monats hatte die Bundesregierung zugegeben, die Lage falsch eingeschätzt zu haben. Auch Maas steht deshalb in der Kritik. Das Auswärtige Amt ist zuständig für die Bewertung der Sicherheitslage in Krisengebieten.

