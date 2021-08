Die Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan gleicht nach Darstellung des EU-Außenbeauftragten Borrell einer Bankrotterklärung des Westens.

Borrell sagte vor dem Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments, dies sei eine Katastrophe für die Werte und die Glaubwürdigkeit westlicher Staaten. Das, was sich gerade in Afghanistan abspiele, sei ein Alptraum. Man habe dabei versagt, das Land auf seinem Weg zu einen modernen Staat zu begleiten.



Borrells Angaben zufolge sind inzwischen rund 100 afghanische Ortskräfte in Madrid gelandet, die zuvor für die EU in Afghantistan gearbeitet hatten. Etwa 300 seien immer noch dort.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.