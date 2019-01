Machtwechsel in Brasilien

Die USA streben eine enge Zusammenarbeit mit der neuen rechtsgerichteten Regierung in Brasilien an.

Der amerikanische Außenminister Pompeo sprach nach einem Treffen mit seinem brasilianischen Kollegen Araújo von einer guten Gelegenheit, einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen einzuleiten. Eine enge Partnerschaft zwischen den USA und Brasilien biete auch die Möglichkeit, gemeinsam gegen - wie es hieß - "autoritäre Regime" in der Region zu arbeiten. Namentlich erwähnte Pompeo Venezuela, Kuba und Nicaragua.



Das Kabinett des neuen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro nahm heute offiziell die Arbeit auf. In einer seiner ersten Amtshandlungen übertrug Bolsonaro die Verantwortung für die Schutzgebiete der indigenen und afrobrasilianischen Gemeinschaften dem Landwirtschaftsministerium. Es wird von einer ehemaligen Lobbyistin der Agrarbranche geleitet. Bislang war das Amt für indigene Angelegenheiten zuständig.