Sturz von Diktator Assad

Lindner sagte im Deutschlandfunk, der Impuls für ein solches Treffen könne von Deutschland ausgehen. Man müsse überlegen, was von außen getan werden könne, um Stabilität in Syrien herzustellen. Erst in einem nächsten Schritt könne man dann über die Auswirkungen auf die deutsche Asylpolitik nachdenken.

Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Lindholz, hatte angesichts des Machtwechsels in Syrien gefordert, keine weiteren Flüchtlinge aus Syrien mehr aufzunehmen. Sie sagte der "Rheinischen Post", wenn es igendwann zu einer Befriedung in Syrien komme, werde für viele Syrer die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland entfallen.

Hofreiter (Grüne): "Überlegungen sind völlig fehl am Platz"

Dagegen sagte der Grünen-Europapolitiker Hofreiter den Funke-Medien, Überlegungen, nun härter gegen syrische Geflüchtete vorzugehen, seien völlig fehl am Platz. Es sei derzeit vollkommen unklar, wie es in Syrien weitergehe. Der SPD-Außenpolitiker Roth warnte im Magazin "Der Spiegel" vor einer "populistischen Debatte mit dem Tenor: Jetzt müssen alle sofort wieder zurück".

Der Migrationsforscher Gerald Knaus glaubt, dass der Sturz des Assad-Regimes "für die gesamte Flüchtlingssituation, auch in Europa" ein historischer Wendepunkt sein könnte. Er sagte Knaus dem Magazin "Stern", wenn es in Syrien wieder sicher sei, würden die Asylanträge in Deutschland und anderen europäischen Ländern zurückgehen. Das könnte die Politik in Europa "dramatisch und positiv verändern" und rechten Kräften das Wasser abgraben, meinte Knaus.

