Nach Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron zum Thema Einwanderung hat Bulgarien die französische Botschafterin einbestellt.

Wie das Außenministerium in Sofia mitteilte, soll die Diplomatin Macrons Worte näher erläutern. Darüber hinaus werde der bulgarische Botschafter in Frankreich eine Protestnote an die Regierung in Paris übermitteln.



Macron hatte der rechtsgerichteten französischen Zeitschrift "Valeurs Actuelles" ein Interview zu den Themen Migration und Islam gegeben. Er befürworte eine legale, quotenbasierte Einwanderung und fügte hinzu, er ziehe legale Migranten etwa aus Guinea oder der Elfenbeinküste den "geheimen Netzwerken von Bulgaren und Ukrainern" vor. Daraufhin hatte bereits die Ukraine den französischen Botschafter einberufen.