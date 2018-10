Der französische Präsident Macron hat die osteuropäischen Staaten zum Zusammenhalt in Europa aufgerufen.

Niemand könne vom europäischen Haushalt profitieren, ohne beispielsweise Solidarität bei der Migration zu zeigen, erklärte Macron in einem Interview, das in mehreren Zeitungen in Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn erschien. Macron betonte, die EU sei kein Supermarkt und keine Einbahnstraße, sondern eine gegenseitige Verpflichtung.



Der französische Präsident hält sich derzeit zu einem zweitägigen Besuch in der Slowakei und in Tschechien auf. Die beiden Länder gehören mit Ungarn und Polen zu den sogenannten Visegrad-Staaten, die eine gerechte Aufteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union ablehnen.