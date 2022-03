Ausschreitungen bei einer nationalistischen Demonstration in Bastia/Korsika (Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Der wegen Mordes inhaftierte Colonna war in Folge eines Angriffes durch einen Mitgefangenenen in der Haftanstalt von Arles am Montag gestorben. Die Attacke hatte auf der Mittelmeerinsel bereits heftige Ausschreitungen ausgelöst. Macron sprach im Sender France Bleu von einer ernsten Situation. Wegen des Mordes am Präfekten von Korsika 1998 saß der 61-jährige Colonna eine lebenslange Haftstrafe ab. - Das Verhältnis zwischen Korsika und der Regierung in Paris gilt seit langem als schwierig. Jahrzehntelang kämpften korsische Separatisten für mehr Eigenständigkeit, oft mit Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.