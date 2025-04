Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zu Gesprächen über den Gaza-Krieg nach Ägypten gereist (Archivbild). (AFP / LUDOVIC MARIN)

Zunächst wird Macron in Kairo vom ägyptischen Staatschef al-Sisi empfangen. Danach ist ein gemeinsamer Gipfel mit dem jordanischen König Abdullah II. geplant. Dabei soll es um die Bemühungen für eine neue Waffenruhe im Gazastreifen gehen. Die israelische Armee hatte ihre Luftangriffe auf Ziele der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen und neue Bodeneinsätze in dem Palästinensergebiet gestartet. Zuvor galt dort eine Waffenruhe. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Feuerpause verliefen bislang ergebnislos. Ägypten agiert in den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas als Vermittler.

Am Dienstag will Macron in die Nähe des Gazastreifens reisen. In der ägyptischen Hafenstadt al-Arisch plant der französische Präsident laut Elysée-Palast ein Treffen mit humanitären Helfern.

