Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Die Vertreter würden heute und morgen einzeln im Elysée-Palast empfangen, hieß es aus dem Umfeld des Präsidialamts. Macrons Bündnis hat seine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren, was die Umsetzung seiner Reformvorhaben erschwert. Die künftig wohl größte Oppositionsfraktion wird von der Rechtspopulistin Le Pen angeführt werden. Sie kündigte ebenso wie das Wahlbündnis des Linkspolitikers Mélenchon Widerstand gegen Macrons Reformvorhaben an. Die Konservativen des früheren Präsidenten Sarkozy erklärten, in der Opposition bleiben zu wollen, sich aber konstruktiv zu verhalten.

Die für Deutschland übliche Konstellation mit Koalitionsregierungen hat es in Frankreich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das Ergebnis könnte ein politisches Patt bis hin zu Neuwahlen nach sich ziehen. - Die erste Sitzung der neuen Nationalversammlung ist für den 28. Juni geplant.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.