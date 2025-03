Diplomatie

Macron besucht Bundeskanzler Scholz (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Themen der für den Abend geplanten Unterredung dürften unter anderem der Krieg in der Ukraine, die Sicherheitslage in Europa sowie die Frage sein, wie die Europäer ihre Verteidigungsfähigkeit gemeinsam steigern können. Offizieller Anlass des Treffens sind die Vorbereitungen zu dem am Donnerstag beginnenden, zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel. Dort soll auch über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft diskutiert werden. Macron will sich während seines Kurzaufenthalts in Berlin auch mit dem CDU-Vorsitzenden Merz treffen, der die Nachfolge von Scholz als Bundeskanzler anstrebt.

Beide waren sich bereits vor drei Wochen in Paris begegnet. Anders als nach dem Empfang im Kanzleramt ist hier kein anschließendes Presse-Statement geplant.

