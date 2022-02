Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Pressekonferenz. (picture alliance / abaca / Alexey Vitvitsky)

Geopolitisches Ziel Russlands sei eindeutig nicht die Ukraine, sondern "die Regeln des Zusammenlebens mit der Nato und der EU klarzustellen", erklärte Macron in einem Interview mit der Zeitung "Journal du Dimanche". Bevor man wieder Vertrauen aufbauen könne, müsse man eine weitere Verschärfung der Lage verhindern. Gleichzeitig dürfe es bei der Sicherheit und Souveränität der Ukraine oder irgendeines anderen europäischen Staates keine Kompromisse geben, betonte der französische Präsident.

Russland hat geschätzt 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die USA und die EU befürchten deshalb einen möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine. Der Kreml weist solche Pläne zurück. Putin fordert ein Ende der Nato-Osterweiterung und weitere Sicherheitsgarantien, was das westliche Militärbündnis ablehnt.

Der Kreml erwartet offenbar keinen Durchbruch bei den Gesprächen zwischen Macron und Putin, die am Nachmittag in Moskau beginnen. Putins Sprecher Peskow sagte, dafür sei die Situation zu kompliziert, ein Treffen allein könne keine entscheidende Wendung bringen.

